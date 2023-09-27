وينسلاند: الوضع بغزة خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون عواقبه وخيمة

رام الله - دنيا الوطنقال تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور، إن "الناس في غزة عانوا بما فيه الكفاية، ويستحقون أكثر من مجرد عودة إلى الهدوء".وأضاف وينسلاند في تغريدة عبر منصة (إكس)، المعروفة ب(تويتر) سابقاً، الأربعاء: "أن الوضع داخل القطاع مزرٍ ويجب علينا تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع".وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة في غزة ومحيطها، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تتواصل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.وتأتي هذه التغريدة بعد يوم واحد من لقاءات جمعت وينسلاند بقيادة حركة (حماس) في القطاع، قبل أن يعود إلى تل أبيب ويلتقي مسؤولين إسرائيليين.ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، مظاهرات جماهيرية يومية، نصرة للمسجد الأقصى، فيما تعتدي قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإصابات بجراح مختلفة.كما يستهدف الاحتلال نقاط للضبط الميداني شرق القطاع، على مدار الأيام الماضية، ويواصل إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز لليوم الـ 12 على التوالي أمام العمال، رداً على المظاهرات.