لجنة الانتخابات المركزية تكشف لـ"دنيا الوطن" سبب زيارة حنا ناصر إلى القطاع

كشف فريد طعم الله، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، تفاصيل وسبب زيارة حنا ناصر رئيس اللجنة، والمدير التنفيذي هشام كحيل، المقررة اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة.وقال طعم الله في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إن الزيارة تأتي ضمن الزيارات الدورية لمكاتب اللجنة في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه سيتخللها اجتماعات مع الفصائل بشأن بحث إمكانية إجراء انتخابات بلدية في القطاع.وأشار طعم الله إلى أنه سيتم الاجتماع أيضاً بمؤسسات المجتمع المدني، وتستمر الزيارة ليومين.وعُقد في منتصف آب/ أغسطس الماضي، لقاء تشاوري في غزة، حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، شاركت فيه الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والوجهاء والمخاتير.وجاء في البيان الختامي: "اجتمعت الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني للتشاور حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، وخلال الاجتماع أكد الحضور على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة".وطالب البيان "الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".