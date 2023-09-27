أراضي 48: قتيل بجريمة إطلاق نار جديدة في حيفا



وأفادت (نجمة داود الحمراء) بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغاً، الساعة 09:09، عن مصاب في حادثة عنف، وأبلغ الطاقم الطبي عن رجل (50 عاماً) دون علامات تدل بأنه على قيد الحياة وأقر وفاته"، وفق (عرب 48).



وأسفرت جرائم القتل المختلفة في أراضي 48، منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، عن مقتل 20 شخصاً، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، شملت غالبيتها بإطلاق نار.



وتأتي هذه الجرائم فيما تتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل خطير في المجتمع العربي، إذ ارتفع عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 175 قتيلاً بينهم 11 امرأة.







رام الله - دنيا الوطنأسفرت جريمة إطلاق نار جريمة في مدينة حيفا، بأراضي 48، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل رجل في الخمسينات من عمره.