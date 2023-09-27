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دولي

الولايات المتحدة: دعوى قضائية لمنع الإسرائيليين من الدخول بدون "فيزا"

الولايات المتحدة: دعوى قضائية لمنع الإسرائيليين من الدخول بدون "فيزا"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رفعت المنظمة العربية الأميركية ضد التمييز، اليوم، دعوى قضائية فيدرالية ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين لمنع تنفيذ برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية "الفيزا" للإسرائيليين. 

وأرفقت المنظمة الدعوة بتقارير موثوقة وتحقيقات تؤكد أن إسرائيل فشلت في تلبية جميع المتطلبات القانونية لقبولها ضمن برنامج الإعفاء من "الفيزا"، وبما يثبت ممارستها التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين والعرب الأميركيين عند زيارتهم لفلسطين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت الدعوى فشل وزارتي الداخلية والخارجية في الالتزام بالقانون عندما يتعلق الأمر بمبادئ برنامج الإعفاء من التأشيرة من خلال السماح لإسرائيل بالتمييز ضد الأمريكيين الذين يدخلون إسرائيل وفلسطين المحتلة، عبر الموافقة على قواعد وإجراءات تمييزية وضعتها الحكومة الإسرائيلية ضد مواطني الولايات المتحدة عند السفر إلى إسرائيل تنتهك قاعدة المعاملة بالمثل والضمانات الدستورية للمساواة. 

وجاء في الدعوى "أن توقيع هذه الاتفاقية يسمح لحكومة إسرائيل بإنشاء فئات مختلفة من المواطنين الأميركيين ومعاملتهم بطريقة لا تتوافق مع الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة الإسرائيليين".

وأضافت إنه بناءً على تقارير وتحقيقات موثوقة، فإن إسرائيل حاليًا على وشك أن يتم قبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة، على الرغم من فشلها في تلبية المتطلبات القانونية اللازمة للدخول.

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