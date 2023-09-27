الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس



وشهدت مدينة طوباس، اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين، واعتقلت تلك القوات الشابين مجد أبو سياج، وعبد الكريم أبو سياج، وعميد دراغمة، من منازلهم في المدينة، فيما تم مداهمة العديد من المنازل وتفتيشها.



وفي الخليل، اعتقل رزق حلايقة، والمحرر قسام حلايقة، وأحمد حلايقة، من بلدة الشيوخ بعد مداهمة منازلهم، فيما اعتقل محمد الرجبي من المنطقة الجنوبية.



وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قتيبة رمضان عويصي بعد اقتحام منزل عائلته في حي القرعان، بحسب مصادر محلية.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت من بلدة بيت دقو الطالب في جامعة بيرزيت عبد المعطي قتيبة ريان، والمحرر سعيد مصطفى داود، والمحرر موسى محمد حسن، والمحرر عاصم حابس ريان- بيت دقو، كما اعتقل الشابين قصي أحمد داري ونديم محمد الصفدي خلال اقتحام قرية العيساوية.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت العديد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.