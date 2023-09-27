شؤون فلسطينية

الخليل: مصرع مواطن وإصابة آخرين بحادث سير

الخليل: مصرع مواطن وإصابة آخرين بحادث سير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي اليوم مواطن يبلغ من العمر (67 عاماً) مصرعه وأصيب آخرون بجروح مختلفة وذلك جراء حادث سير وقع على الشارع الالتفافي غرب الخليل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن اصطدام عدد من المركبات بالقرب من معبر ترقوميا الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الإصابات تم نقلهم لمشافي مدينة الخليل لتلقي العلاج.

وأضاف ارزيقات بأن الأطباء أعلنوا عن وفاة أحد المصابين والذي أصيب بجروح خطيرة.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

أخبار ذات صلة

تعرّف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرّف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

الاحتلال يتخذ إجراءً عاجلاً خشية إطلاق نيران قناصة أو صواريخ مضادة من غزة

الاحتلال يتخذ إجراءً عاجلاً خشية إطلاق نيران قناصة أو صواريخ مضادة من غزة

الخليل: مصرع مواطن وإصابة آخرين بحادث سير

الخليل: مصرع مواطن وإصابة آخرين بحادث سير

الخارجية الفلسطينية تُعزي العراق بضحايا حريق القاعة في محافظة نينوى

الخارجية الفلسطينية تُعزي العراق بضحايا حريق القاعة في محافظة نينوى

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس

طقس فلسطين: أجواء صافية و الحرارة أعلى من معدلها بقليل

طقس فلسطين: أجواء صافية و الحرارة أعلى من معدلها بقليل

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الأربعاء

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: حقائق صادمة في تقرير &quot;أوتشا&quot; نتيجة غياب الإرادة الدولية

الخارجية: حقائق صادمة في تقرير "أوتشا" نتيجة غياب الإرادة الدولية

فلسطين تشارك بالمعرض الدولي للسياحة والثقافة في البيرو

فلسطين تشارك بالمعرض الدولي للسياحة والثقافة في البيرو

إيسيسكو: اعتماد الخليل عاصمة للثقافة 2026 حماية للهوية الثقافية للشعب الفلسطيني

إيسيسكو: اعتماد الخليل عاصمة للثقافة 2026 حماية للهوية الثقافية للشعب الفلسطيني

رام الله: الاقتصاد تتوقع استيعاب 79 ألف فرصة عمل جديدة حتى 2029

رام الله: الاقتصاد تتوقع استيعاب 79 ألف فرصة عمل جديدة حتى 2029

اشتية: سياسة الصين تجاه فلسطين متوازنة ومستمرة بذات الوتيرة

اشتية: سياسة الصين تجاه فلسطين متوازنة ومستمرة بذات الوتيرة

مجلس رؤساء الجامعات يناقش عدداً من القضايا الخاصة بتجويد مُخرجات التعليم العالي

مجلس رؤساء الجامعات يناقش عدداً من القضايا الخاصة بتجويد مُخرجات التعليم العالي

طائرات ومدفعية الاحتلال تستهدف مراصد للمقاومة ولحماة الثغور بالقطاع

طائرات ومدفعية الاحتلال تستهدف مراصد للمقاومة ولحماة الثغور بالقطاع

مصر: اتفاقية مع جامعة مايو لمساواة الطلبة الفلسطينيين بنظرائهم المصريين بالرسوم الجامعية

مصر: اتفاقية مع جامعة مايو لمساواة الطلبة الفلسطينيين بنظرائهم المصريين بالرسوم الجامعية

منوعات

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

نيشان يسخر من ياسمين عز والصوت الشتوي.. ماذا قال؟

نيشان يسخر من ياسمين عز والصوت الشتوي.. ماذا قال؟

محمد رمضان يحتفل مع ابنته الكبرى في عيد ميلادها.. هل تشبهه؟

محمد رمضان يحتفل مع ابنته الكبرى في عيد ميلادها.. هل تشبهه؟

بفستان أصفر وخصر منحوت.. نسرين طافش تتصدّر الترند

بفستان أصفر وخصر منحوت.. نسرين طافش تتصدّر الترند

بالصور: كيم كادرشيان تصدم الجمهور بإطلالة غير متوقعة

بالصور: كيم كادرشيان تصدم الجمهور بإطلالة غير متوقعة

وسط أجواء رومانسية.. سعد لمجرد يحتفل مع زوجته بذكرى ميلادها

وسط أجواء رومانسية.. سعد لمجرد يحتفل مع زوجته بذكرى ميلادها

هل انفصل شريف منير عن زوجته لورا عماد؟

هل انفصل شريف منير عن زوجته لورا عماد؟

ماذا قال نجل عادل إمام حول وضع والده الصحي؟

ماذا قال نجل عادل إمام حول وضع والده الصحي؟

تطورات خطيرة في أزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

تطورات خطيرة في أزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

عربي

تونس: الرئيس سعيّد يأمر بتأجيل زيارة وفد أوروبي لبلاده

تونس: الرئيس سعيّد يأمر بتأجيل زيارة وفد أوروبي لبلاده

أولى تصريحات السفير السعودي بعد وصوله فلسطين.. ماذا قال؟

أولى تصريحات السفير السعودي بعد وصوله فلسطين.. ماذا قال؟

السعودية تصدر بياناً بعد مقتل عسكرييْن بحرينيين في هجوم حوثي

السعودية تصدر بياناً بعد مقتل عسكرييْن بحرينيين في هجوم حوثي

شاهد: شرطة دبي تكشف تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاغون عالمياً

شاهد: شرطة دبي تكشف تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاغون عالمياً