الخليل: مصرع مواطن وإصابة آخرين بحادث سير

لقي اليوم مواطن يبلغ من العمر (67 عاماً) مصرعه وأصيب آخرون بجروح مختلفة وذلك جراء حادث سير وقع على الشارع الالتفافي غرب الخليل.





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن اصطدام عدد من المركبات بالقرب من معبر ترقوميا الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الإصابات تم نقلهم لمشافي مدينة الخليل لتلقي العلاج.





وأضاف ارزيقات بأن الأطباء أعلنوا عن وفاة أحد المصابين والذي أصيب بجروح خطيرة.





وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

رام الله - دنيا الوطن