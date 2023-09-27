الخارجية الفلسطينية تُعزي العراق بضحايا حريق القاعة في محافظة نينوى

رام الله - دنيا الوطنتُعرب وزارة الخارجية والمغتربين، عن تعازيها الحارة لجمهورية العراق بضحايا الحريق الذي اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق خلال حفل زفاف نتج عنه مئات القتلى والجرحى من المواطنين العراقيين .وتؤكد الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" على تضامن دولة فلسطين مع جمهورية العراق الشقيقة، وتُعبر عن ثقتها بقدرة العراق قيادةً وحكومةً وشعباً على مواجهة هذه المحنة وتجاوزها.كما وتتقدم الوزارة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب العراق مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.