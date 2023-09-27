شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس





وأفادت المعلومات الأولية، أن سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف"، ممّا أدّى إلى "اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق، ما أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، حسب قوات الدفاع المدني العراقية.



من جهته، حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة على بذل كلّ الجهود لإغاثة المتضرّرين جرّاء الحادث، وفق ما نقل موقع (العربية).





وأفادت وزارة الصحة، بأن الكثير من حالات الإصابة بحريق الحمدانية ناتجة عن التدافع والاختناق.

وفي وقت سابق، ذكرت دائرة الصحة في محافظة نينوى العراقية أنها سجلت 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية، جراء حادثة حريق في قاعات للأعراس في الحمدانية.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات العراقية، فجر اليوم الأربعاء، مقتل 120 شخصا وإصابة أكثر من 200 في حريق اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف.