شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بالمعرض الدولي للسياحة والثقافة في البيرو

فلسطين تشارك بالمعرض الدولي للسياحة والثقافة في البيرو
فلسطين تشارك بالمعرض الدولي للسياحة والثقافة في البيرو
بمشاركة وزير السياحة ورئيس بلدية ميرافلوريس وعدد كبير من السفراء الأجانب المعتمدين لدى جمهورية البيرو تم افتتاح المعرض الدولي للسياحة في العاصمة ليما والذي أقيم لمدة ثلاثة أيام 22 و23 و24 من شهر أيلول/سبتمبر.

وشاركت فيه غالبية السفارات الأجنبية ومن بينها فلسطين التي كانت لها دور كبير في تنظيم هذا النشاط التي تألقت فيه سفارة دولة فلسطين بجناح كبير عرض فيه غالبية المشغولات اليدوية الفلسطينية والثياب التقليدية الفلسطينية.

كما تم توزيع آلاف المطبوعات باللغة الاسبانية التي تحاكي جميع مناحي الحياة في فلسطين والتي تسلط الضوء على كفاح شعبنا وهمته من اجل تحرير الارض والارتقاء بإمكانياتها الجبارة في احتلال أماكن مرموقة في هذا العالم. 

هذا وقد زار الجناح الفلسطيني أكثر من ثلاثين الف زائر، والبعض كان له فرصة مشاهدة العروض الفلكلورية الفلسطينية وعرض أزياء رائع للأثواب الفلسطينية المطرزة  التي تمثل جميع المدن الفلسطينية. 

وقد تم عرض فيلم يتكلم عن الاماكن السياحية والجغرافيا الجميلة الفلسطينية. 

وقد أعرب الجمهور عن إعجابه الشديد بالعروض الفلكلورية الفلسطينية والأزياء التراثية وعن تضامنه مع القضايا العادلة لشعبنا. 

وكان السفير وليد المؤقت قد القى كلمة ترحيب بالحضور مشيراً إلى العلاقة العضوية بين الفلسطيني والأرض فهي علاقة الامومة بين الطفل والأم ولا تحتاج إلى أي برهان لإثبات ملكيتها لأنها تسكن فينا لا تفارقنا ابداً.

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