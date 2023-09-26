صور وفيديو.. حالة وفاة وست إصابات بحادث سير مروع في جنين

لقي شاب في العشرينيات من العمر، مصرعه، وأصيب ستة آخرون مساء اليوم، جراء تعرضهم لحادث سير شرق مدينة جنين.





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث وقع على دوار المدرسة الأمريكية بين دراجة نارية وعدد من المركبات نتج عنه مصرع شاب وإصابة عدة أشخاص آخرين نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج .





وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة فيما توجه خبراء الحوادث في شرطة المرور للمكان وباشروا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته .























رام الله - دنيا الوطن