ألمانيا ترفض خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة.. والخارجية ترحب





ويشير الوزير الألماني، إلى خريطة رفعها نتنياهو أثناء خطاب في الأمم الأمم المتحدة قبل أيام، لا تظهر الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي التي ضمتها إسرائيل.



وأضاف فيشر أن هذا الأمر لا يفيد جهود برلين لتحقيق حل الدولتين بالمفاوضات، مشيرًا إلى أن بعثة ألمانيا الدائمة في نيويورك قدمت لوزارة الخارجية الألمانية تقريرًا حول الأمر.



من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتصريحات الناطق بلسان الخارجية الألمانية التي رفض فيها الخريطة المخادعة والكاذبة التي عرضها نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.



وقالت في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، "إن تلك الخريطة إنما تعبر عن حقيقة موقف نتنياهو وحكومته بخصوص ضم كامل للأرض الفلسطينية المحتلة وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه وحقه في دولته".



وشكرت "الخارجية" ألمانيا التي لم تمرر هذه الكذبة وهذا التضليل وقامت بتوضيحه بناء على قرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن ألمانيا لا تعترف بإسرائيل خارج الحدود المعترف فيها، وأن خطوة نتنياهو لا تساعد حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد المقبول الذي يعالج جذر المشكلة والقادر على إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.



وطالبت "الخارجية" بقية دول العالم بتوضيح مواقفها من سياسات نتنياهو في الضم والاستيلاء والإلغاء بحق الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيبستيان فيشر، إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أمر مرفوض".