الاحتلال يقرر تمديد إغلاق معبر بيت حانون أمام دخول العمال من القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم، بأن الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم بتمديد إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز ليوم غدٍ الأربعاء، وفتحه فقط أمام الحالات المرضية.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان) فإن حكومة الاحتلال قررت تمديد إغلاق معبر بيت حانون والذي أغلق قبل أسبوع بحجة الأعياد اليهودية، واستمر إغلاقه بسبب المظاهرات التي تشهدها حدود قطاع غزة الشرقية.وأضافت القناة أنّ قرار تمديد إغلاق المعبر جاء بسبب ما شهدته المناطق الحدودية للقطاع من مظاهرات بالإضافة لعودة البالونات الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي، خلال الأيام الماضية، وبزعم الأعياد اليهودية.