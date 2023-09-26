شؤون فلسطينية

مجلس رؤساء الجامعات يناقش عدداً من القضايا الخاصة بتجويد مُخرجات التعليم العالي

مجلس رؤساء الجامعات يناقش عدداً من القضايا الخاصة بتجويد مُخرجات التعليم العالي
عقد مجلس رؤساء الجامعات الفلسطينية اجتماعه، في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالربط عبر تقنية الاتصال المرئي مع قطاع غزة، برئاسة الوزير أ. د. محمود أبو مويس، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الخاصة بتطوير وتجويد مخرجات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش المجلس، بعد افتتاح جلسته بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء؛ موضوعات عدة تمحورت حول سبل تطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء به، والسياسات والأولويات والمشاريع التطويرية التي تعمل الوزارة عليها، وكذلك الأولويات الوطنية للبحث العلمي، إضافةً لمناقشة أهمية وانعكاسات زيارة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية لفلسطين؛ والتي اطَّلع خلالها على التطوّر الحاصل على صعيد قطاع التعليم العالي الفلسطيني ومؤسساته.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس الحرص الذي توليه الوزارة للارتقاء بقطاع التعليم العالي، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعزيز تميّز مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ومواصلتها تحقيق النجاحات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتطرّق الوزير إلى أن الوزارة، بدعم وتوجيه من رئيس الوزراء د. محمد اشتية؛ تعمل على إنشاء مركز وطني للذكاء الصناعي بدعم من كوريا الجنوبية، بحيث يكون هذا المركز مظلة للباحثين الفلسطينيين المهتمين بهذا المجال، مشدداً على أهمية مواكبة مؤسسات التعليم العالي لموضوع الذكاء الصناعي الذي يتضاعف بشكل كبير.

من جهتهم، تحدّث رؤساء الجامعات حول عديد المحاور للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، كما قدّموا عدداً من المُلاحظات على مقترح دليل الأولويات الوطنية للبحث العلمي في فلسطين؛ الذي أعدته وزارة "التعليم العالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من مختلف القطاعات.

إلى ذلك، قدّم وكيل "التعليم العالي" د. بصري صالح شرحاً حول جهود الوزارة، ومشاريعها التطويرية، وخطتها الاستراتيجية للأعوام الستة المقبلة، مؤكداً الاهتمام بتعزيز حوكمة التعليم العالي، والريادة والإبداع والتميّز لدى طلبة التعليم العالي، وتجويد مخرجات البحث العلمي، ودعم التعليم التقني، وتعزيز المنح الدراسية، والسعي للاستثمار الأمثل للاتفاقيات الدولية، وتعزيز استفادة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من المشاريع الدولية الخاصة بالبحث العلمي، متطرقاً لشراكات الوزارة على الصعيد الدولي والمحلي.

كما قدّم رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي شرحاً حول مقترح للمركز الوطني للاختبارات؛ والهادف إلى قياس الكفايات من خلال اختبار مَحكّي لقياس مستوى الإتقان لمخرجات البرامج
التعليمية.

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