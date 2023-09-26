شؤون فلسطينية

مصر: اتفاقية مع جامعة مايو لمساواة الطلبة الفلسطينيين بنظرائهم المصريين بالرسوم الجامعية

مصر: اتفاقية مع جامعة مايو لمساواة الطلبة الفلسطينيين بنظرائهم المصريين بالرسوم الجامعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، وجامعة مايو بالقاهرة، برتوكول تعاون مشترك لتخفيض رسوم الطلبة الفلسطينيين، بأن تعامل إدارة جامعة مايو الطلبة الفلسطينيين حملة الوثائق المصرية، معاملة الطلبة المصريين في سداد المصروفات بالجنيه المصري، من أجل تخفيف الأعباء على الطلبة الفلسطينيين ودعم مسيرتهم التعليمية. 

ومثل سفارة دولة فلسطين المستشار الثقافي ناجي الناجي، كما مثل جامعة مايو رئيسها محب الرافعي، بحضور مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بقسم الشؤون الثقافية سليم التلولي، وأمين عام جامعة مايو رانيا العسلي.

وأكد الناجي إستراتيجية دولة فلسطين بالحرص على إتاحة كافة الفرص للطلبة الفلسطينيين لاستكمال تعليمهم الجامعي، والالتحاق بالكليات والتخصصات الأكاديمية والمهنية المختلفة من منطلق الاهتمام بقطاعي التعليم والثقافة، مشددا على جهود السفارة في العمل على تيسير مهمة تلقي العلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المراحل التعليمية والكليات المختلفة، لتشكل رافعة حضارية في بناء الدولة الفلسطينية.

وأعرب عن تقديره لحرص الجامعة على التعاون في تيسير عملية التحاق الطلبة الفلسطينيين، بما يصب لصالح العملية التعليمية والمجتمعية والثقافية.

من جانبه، رحب رئيس الجامعة بالتعاون البناء مع سفارة دولة فلسطين، مؤكدا استمرار عمل الجامعة في العمل على التيسير على أبناء فلسطين ودعمهم في رسالتهم السامية لصالح رفعة شأن فلسطين.

وقد اتفق الطرفان على معاملة الطلبة الفلسطينيين حملة الوثائق المصرية معاملة الطلبة المصريين في سداد المصروفات بالجنيه المصري، وتقديم تخفيضات على الرسوم الدراسية في كافة التخصصات لحملة جوازات السفر الفلسطينية، ودعم وتعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي، إلى جانب الاتفاق على تبادل المواد في مجالات الثقافة والتعليم والبحث والنشر العلمي وتبادل المعلومات الأكاديمية، وإجراء البحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والأكاديمية المشتركة.

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