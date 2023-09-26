غزة: تفاصيل اجتماع وكيل وزارة الداخلية مع ممثلي فصائل المقاومة









رام الله - دنيا الوطنالتقى وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اللواء ناصر مصلح، الثلاثاء، بممثلي فصائل المقاومة بالقطاع.وجاء اللقاء، الذي عقد في مقر وحدة التنسيق الفصائلي بوزارة الداخلية بمدينة غزة، في إطار تعزيز التنسيق والتواصل في القضايا طات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات.وقال مصلح إن اللقاء يأتي "بهدف متابعة القضايا المشتركة بين وزارة الداخلية وفصائل المقاومة، ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي في القطاع".واستعرض في كلمته، الجهود التي تبذلها أجهزة وإدارات وزارة الداخلية في المحافظة على الحالة الأمنية وتعزيز السلم الأهلى والمجتمعي في القطاع.وأشار مصلح إلى أن وزارة الداخلية تعمل في ظروف استثنائية نظراً لإجراءات الاحتلال وانتهاكاته التي تطال مختلف مناحي الحياة، والعدوان المستمرة على المواطنين.من جانبهم، عبر ممثلو فصائل المقاومة عن تقديرهم للجهود المبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها في تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام، وتعزيز الحالة الأمنية، وتقديم الخدمة للمواطنين.كما شكروا الوزارة على جهودها في تسهيل تنظيم الفعاليات والأنشطة المركزية التي تقيمها الفصائل والقوى الوطنية ومختلف المؤسسات والهيئات، مشيدين بحالة التعاون والتنسيق العالية.من جهته، أثنى القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على صلابة الجبهة الداخلية وتعزيز حالة الأمن المجتمعي، والوقوف سداً منيعاً أمام أي محاولات للعبث بها.وأضاف في كلمه له: "يعود جزء رئيسي من نجاح فعاليات الفصائل الوطنية وأنشطتها في غزة إلى ما تقدمه وزارة الداخلية من تسهيلات وتعاون في هذا الصدد".من جهة أخرى، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أ. طاهر السويركي، إن وزارة الداخلية بأجهزتها وأركانها تقوم بجهود كبيرة في حفظ الجبهة الداخلية.وأكد أن الوزارة لا تدخر جهداً في تسهيل وتيسير عمل الفصائل، مشيراً إلى العلاقة التكاملية التي تجمع الفصائل بوزارة الداخلية.