"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً للمقبولين في المنح الدراسية بالمغرب

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية، اليوم، اجتماعاً توجيهياً للطلبة الفلسطينيين المقبولين في المنح الدراسية بالمغرب، للعام الأكاديمي 2023-2024م.ويأتي الاجتماع استكمالاً لإجراءات قبول الطلبة في هذه المنح، ولإعطائهم النصائح التي تسهل ظروف دراستهم الجامعية في البلد المستضيف، وآليات التواصل التي من شأنها تعزيز الصورة الإيجابية عن فلسطين وطلبتها؛ باعتبارهم سفراء لدولة فلسطين في المغرب.وقدّم مدير دائرة المنح الخارجية أ. طه قشمر، نيابةً عن الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير مدير عام المنح والخدمات الطلابية د. شادي الحلو؛ عديد النصائح للطلبة، مُذكِّرهم بواجباتهم الإنسانية والوطنية والأخلاقية التي عليهم العمل بها.وأشار قشمر إلى أنه سيتم التنسيق مع السفارة الفلسطينية في المغرب لاستقبال الطلبة فور وصولهم، وتوجيههم لأماكن دراستهم، متمنياً السلامة والتوفيق لهم خلال سفرهم وفترة دراستهم.