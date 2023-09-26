التنمية ومؤسسة حياة تبحثان سبل التعاون في مجال التمكين الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني مع المدير الاقليمي لمؤسسة حياة للإغاثة والتنمية د. عبد الوهاب علاونة والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال التمكين الاقتصادي وتوفير المساعدات وخدمات الحماية للأسر الفقيرة والمهمشة والأيتام .جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الطرفين صباح اليوم في مقر الوزارة بمشاركة مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة.خلال اللقاء أوضح مجدلاني أن الوزارة تقود قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين وتعمل على تعزيز النظام ليصبح شاملاً ويعكس توجه الوزارة بالانتقال من الاغاثة الى التنمية، ومن الاحتياج الى الانتاج، بما فيها تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين وكافة الفئات التي نص عليها القانون.وتابع "نتطلع الى مزيد من تقوية الشراكة وتعزيزها للوصول الى الفقراء والمهمشين وتقديم يد العون لهم للتخفيف عنهم، ونرى أن هذا التعاون يتحقق بالتركيز على تقديم الدعم للفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع من الأيتام بتوفير برامج الكفالات لهذه العائلات ."واكد الوزير على أهمية بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل تأمين المساعدات وكافة خدمات الحماية الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني بفعل الأزمة المالية الناتجة عن الحصار المالي والاقتطاعات المالية التي تمارسها سلطات الاحتلال.بدوره استعرض علاونة جملة من النشاطات والبرامج المتوقع التعاون لتقديمها للأسر الفقيرة والمهمشة معربا عن استعداده لكافة أشكال التعاون لتوفير المساعدات للأسر المهمشة.وابدى علاونة الاستعداد الكامل للمؤسسة للمزيد من التعاون والشراكة من اجل توفير الخدمات للأسر والفئات المستفيدة مثنياً على جهود وزارة التنمية الاجتماعية وعملها الدؤوب لتوفير خدمات الحماية للمستفيدين.