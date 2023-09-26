شؤون فلسطينية

صورة.. الجهاد الإسلامي تُعلن عن شعار الذكرى الـ36 لانطلاقتها

صورة.. الجهاد الإسلامي تُعلن عن شعار الذكرى الـ36 لانطلاقتها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الإسلامي عن شعار المهرجان لهذا العام الذي اتسمت في عناصره بـ "التعبير عن ثوابت الشعب الفلسطيني والتمسك بالمقاومة كنهج وسبيل للتحرير".

وقد تضمن الشعار صورة ترمز للمسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، وبندقية الثائر في دلالة على أن المقاومة تواصل سيرها نحو القدس والعودة، وتضمن الشعار خارطة فلسطين التاريخية والعلم الفلسطيني، واسم عنوان المهرجان ( الشهداء بشائر النصر).

وقالت اللجنة التحضيرية، إن مسابقة تصميم الشعار استمرت عدة أيام، قدم خلالها عدد من كبار المصممين والفنانين من فلسطين وخارجها، العديد من المشاركات والتصاميم المميزة، في المسابقة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق . 

وقد وقع اختيار اللجنة على مشاركة مقدمة الفنان والرسام الفلسطيني الأستاذ شحدة درغام ، وجرى اعتماد هذا الشعار كشعار رسمي لإحياء الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية .

وعبرت اللجنة التحضيربة لإحياء الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية المباركة عن عميق شكرها وتقديرها لكافة الفنانين والرسامين والمصممين الذين قدموا مشاركات هادفة وقيّمة في المسابقة التي أعلنت عنها اللجنة.

وقالت اللجنة إنها ستقدم شهادات شكر تكريما لكافة المشاركين ، كما سيتم تكريم الفنان الفائز بمسابقة تصميم الشعار الـ 36 للانطلاقة.

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