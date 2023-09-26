غنيم يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع مدير التعاون في ممثلية الاتحاد الأوروبي في فلسطين إبراهيم لافية، و صوفي اوتيه رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه أهم مستجدات العمل في المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة.واوضح الوزير غنيم، للسيد لافية أن سلطة المياه تعمل بشكل متواصل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي على الرغم من وجود العديد من التحديات المختلفة التي تعرقل سير العمل في جزء منها، موضحاً ان توقيع اتفاقية الربو مؤخرا تساهم في المضي قدما في مشروع محطة معالجة الخليل الذي تتطلع الأطراف المختلفة للانتهاء منه وحل مشكلة المياه العادمة في المنطقة.كما اكد المهندس غنيم ان سلطة المياه مضت مؤخرا في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالسدود وهي الخطوة الأهم التي تسعى سلطة المياه من خلالها لتوفير كميات مياه اضافية وتقليل الاقتطاعات المالية الجائرة التي يفرضها الاحتلال.وشدد المهندس غنيم على ان العمل في قطاع المياه يتطلب العمل الجاد والتعاون البناء ما بين الأطراف المختلفة للتمكن من مواجهة التحديات والعمل على حلهامن جانبه، أكد لافية التزام الاتحاد الأوروبي بتعاونه وتوفير الدعم المالي والفني اللازم، بما يخدم خطة سلطة المياه ويساهم في تنفيذ المشاريع الجاري العمل عليها وفق الإطار الزمني المحدد، مثمناً في الوقت نفسه إطلاق الحكومة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا والتي سيتم من خلالها تنفيذ العديد من مشاريع الصرف الصحي التي تساهم في إعادة استخدام المياه وتنمية وتطوير الجانب البيئي.