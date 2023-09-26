شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة بيرزيت للأدوية يوقعان اتفاقية رعاية لماراثون فلسطين الدولي العاشر

المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة بيرزيت للأدوية يوقعان اتفاقية رعاية لماراثون فلسطين الدولي العاشر
رام الله - دنيا الوطن
وقع المجلس الأعلى للشباب والرياضة ممثلاً بمدير عام ماراثون فلسطين الدولي اعتدال عبد الغني، وشركة بيرزيت للأدوية ممثلة برئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركة طلال ناصر الدين، اتفاقية لرعاية ماراثون فلسطين الدولي في نسخته العاشرة والمقرر في 1 آذار/مارس 2024.

وأكدت اعتدال عبد الغني على هامش توقيع الاتفاقية الذي جرى اليوم الثلاثاء، في مقر شركة بيرزيت للأدوية في بيتونيا برام الله، أن شركة بيرزيت للأدوية ستكون شريك استراتيجي لماراثون فلسطين الدولي للمرة الأولى هذا العام، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة القيّمة ستكون فرصة أخرى لتوسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الوطنية المحلية خاصة من باب المسؤولية المجتمعية.

وأضافت عبد الغني أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يتطلع إلى استمرار هذه الشراكة على المدى البعيد، خاصة في ظل الأهداف الوطنية والرياضية والإنسانية التي يسعى إلى تحقيقها ماراثون فلسطين الدولي.

ومن جانبه قال طلال ناصر الدين إن هذه الشراكة مع المجلس الأعلى للشباب الرياضة من خلال ماراثون فلسطين الدولي تأتي في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها شركة بيرزيت للأدوية في دعم الشباب الفلسطيني والأنشطة الرياضية المختلفة، مشيراً إلى أن أهمية ماراثون فلسطين الدولي تبرز من حجم المشاركة الكبيرة في سباقاته الأربعة سواء من داخل أو خارج فلسطين، ولما يحمله من رسائل وأهداف مُميزة تعمل على تعزيز وتثبيت الهوية الوطنية ونقل صورة حضارية عن فلسطين وشعبها.

وأضاف ناصر الدين أن هذه الشراكة مع ماراثون فلسطين الدولي تأتي أيضاً بالتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيس شركة بيرزيت للأدوية التي تأسست في العام 1974، أملاً أن تستمر هذه الشراكة الإستراتيجية على مدار السنوات القادمة.

يشار إلى أن ماراثون فلسطين الدولي العاشر سينطلق من أمام كنسية المهد في بيت لحم في الأول من أذار/مارس للعام 2024، بمشاركة ما يقارب 10 آلاف مشاركة ومشارك من مختلف الأعمار والفئات، وبحضور نحو 2000 مشاركة ومشارك آخرين من مختلف دول العالم.

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