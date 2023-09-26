دولي

للمرة الأولى من نوعها.. وزير إسرائيلي يترأس وفداً رسمياً في السعودية

للمرة الأولى من نوعها.. وزير إسرائيلي يترأس وفداً رسمياً في السعودية
وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس والوفد المرافق له، اليوم إلى العاصمة السعودية، الرياض، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وفق ما أفاد مكتبه.

ويعتبر كاتس أول وزير إسرائيلي يترأس وفداً رسمياً إلى السعودية، حيث تستمر الزيارة يومين.

وسيشارك كاتس في العديد من الفعاليات والمناقشات المهنية، وسيعقد اجتماعات مع نظرائه.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، تبذل جهوداً منذ عدة أشهر، لرعاية اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

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