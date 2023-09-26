للمرة الأولى من نوعها.. وزير إسرائيلي يترأس وفداً رسمياً في السعودية

رام الله - دنيا الوطنوصل وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس والوفد المرافق له، اليوم إلى العاصمة السعودية، الرياض، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وفق ما أفاد مكتبه.ويعتبر كاتس أول وزير إسرائيلي يترأس وفداً رسمياً إلى السعودية، حيث تستمر الزيارة يومين.وسيشارك كاتس في العديد من الفعاليات والمناقشات المهنية، وسيعقد اجتماعات مع نظرائه.يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، تبذل جهوداً منذ عدة أشهر، لرعاية اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.