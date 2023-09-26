شؤون فلسطينية

حزب الشعب يُدين بشدة الاعتداء الارهابي على سفارة كوبا في واشنطن

حزب الشعب يُدين بشدة الاعتداء الارهابي على سفارة كوبا في واشنطن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له سفارة جمهورية كوبا في العاصمة الامريكية واشنطن، مؤكداً مجدداَ تضامنه الكامل مع جمهورية كوبا الاشتراكية وشعبها وقيادتها.

وقال حزب الشعب في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الثلاثاء، إن الحزب وفي الوقت الذي يؤكد فيه أن هذا الاعتداء السافر يشكل انتهاكاَ صريحاَ للقوانين والمواثيق الدولية ومنها الدبلوماسية، يرى فيه أيضاَ تعبير عن حالة العداء والوحشية تجاه كل ما هو تقدمي ومقاوم للإمبريالية والهيمنة والاستغلال في العالم، مشيراَ ان توقيت هذا الاعتداء لم يأتي من فراغ، خاصة بعد أن استضافت
كوبا قمة الـ٧٧ + الصين، وتطلعها المشروع لتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.

وأضاف الحزب، يقول: إن الشعب الفلسطيني وكل قواه الوطنية، يقف إلى جانب كوبا بوجه العقوبات الجائزة المتواصلة عليها، بهدف اضعافها فرض الهيمنة عليها، ويؤكد على صلابة وعمق العلاقة بين فلسطين وكوبا وشعبيها الشقيقين، واستمرار
التعاون المشترك.

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