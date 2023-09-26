شؤون فلسطينية

اختيار الخليل عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2026

اختيار الخليل عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2026
جانب من مشاركة وزير الثقافة عاطف أبو سيف في مجلس وزراء ثقافة العالم الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس وزراء ثقافة العالم الإسلامي في اجتماعه المنعقد في الدوحة، اليوم الثلاثاء، الخليل عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2026.

جاء ذلك إثر الاجتماع الذي خصص لمناقشة تجديد الواقع الثقافي في الواقع الإسلامي في قمة وزراء الثقافة الذي تستضيفه الدوحة.

وكانت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها في الخليل قبل عامين، قد كلفت وزارة الثقافة بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف لإعداد ملف ترشيح الخليل عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2026، من أجل تسليط الضوء على
ما تتعرض له المدينة من محاولات التهويد وسرقة تراثها وآثارها وتغيير هويتها العربية الإسلامية.

وقامت اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية والبلديات والمحافظات والهيئات والجامعات بوضع التصورات والخطط اللازمة من أجل تحقيق ذلك.

وقال أبو سيف: إن اتخاذ مثل هذا القرار له أهمية كبيرة لأنه يعني أن العالم الإسلامي وباعتبار الخليل عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2026، سيقوم بتركيز جهده بالعمل الثقافي في المدينة المقدسة، وسيتم من خلال ذلك تقديم برامج وخطط ورؤى تعزز الهوية الإسلامية في المدينة وتحارب كل سياسيات المحو
والإزالة والاستبدال والإحلال التي تحاول سلطات الاحتلال إقامتها في هذه المدينة التي شهدت أحداثاً تاريخية ووطنية هامة في تاريخ وعينا الفلسطيني وتاريخ الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف أبو سيف:" تقع علينا مسؤولية كبيرة في تقديم ما يجري في الخليل للعالم الإسلامي لنقول لهم رسالة واضحة بأن الحفاظ على الأماكن المقدسة تتطلب جهداً منا جميعاً وتدخلات قوية من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية في هذه المدينة المباركة.

يذكر أن القدس كانت عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2019 وعاصمة للثقافة العربية عام 2009 ، وكانت بيت لحم عاصمة للثقافة العربية عام 2020 .



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