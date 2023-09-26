شؤون فلسطينية

بقيمة 20 مليون دولار.. توقيع مذكرة تفاهم مع اليابان لتمويل مشروع للمياه في جنين

بقيمة 20 مليون دولار.. توقيع مذكرة تفاهم مع اليابان لتمويل مشروع للمياه في جنين
جانب من توقيع الاتفاقية
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية رئيس الوزراء، محمد اشتية، وقعت الحكومة مع الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن تمويل مشروع تحسين تزويد مياه الشرب في جنين، بقيمة 2.8 بليون ين، ما يعادل حوالي 20 مليون دولار.

ويهدف المشروع الذي وقعت اتفاقيته في مكتب رئيس الوزراء، إلى تحسين خدمات تزويد مياه الشرب في مدينة جنين من خلال تأهيل شبكة المياه القائمة وتوسيعها لتشمل الأحياء الجديدة والبيوت غير المشبوكة بخدمات المياه، وسيتم تنفيذه عبر وكالة المساعدات اليابانية (جايكا)، وبإشراف وتنفيذ سلطة المياه الفلسطينية.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء، اسطفان سلامة أن من المتوقع مباشرة العمل بالمشروع عقب التوقيع، وسيعمل تنفيذه على رفع نسبة المستفيدين من شبكات تزويد المياه  من 81%  حاليا إلى 98%، كما سيعمل على تقليل الفاقد من 60% الى 25%، وسيزيد  عدد المستفيدين من المشروع عام 2030 عن 70 ألف نسمة في مدينة جنين.

من جانبه، قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم: "نتقدم بالشكر الجزيل للحكومة اليابانية لما تقدمه من دعم لفلسطين بشكل عام وقطاع المياه بشكل خاص وطواقم مؤسسة جايكا، هذا المشروع جاء نتيجة للمرحلة الأولى التي بدأت عام 2017 وكانت بتكلفة 5 مليون دولار".

وتابع: "نتطلع إلى مزيد من التعاون وتعزيزه مع الحكومة اليابانية في قطاع المياه، لأن المياه في فلسطين ليست فقط خدمة أساسية وأولوية حكومية، بل هي ملف سياسي بامتياز كون الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه في فلسطين ويتحكم بمصير أبناء شعبنا، لذلك هذه المشاريع تأتي حتى نستغل كل قطرة مياه لنوفرها لأبناء شعبنا حتى نبقى صامدين على أرضنا ونواجه كافة الإجراءات الإسرائيلية".

بدوره، أعرب سفير الشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان لدى فلسطين يوئيتشي ناكاشيما عن امتنانه لرئيس الوزراء والشركاء الفلسطينيين على تسهيل تنفيذ المشاريع اليابانية في فلسطين.

وقال: "إن مدينة جنين تواجه مشاكل متعددة تتعلق بالمياه، ونتطلع بفارغ الصبر لافتتاح هذا المشروع لتعزيز خدمات المياه في مدينة جنين. وسيتم توجيه هذه المساعدة من خلال الفرق البلدية التي استفادت سابقا من مشروع جايكا. وتشمل الأهداف الأساسية لهذه المنحة إعادة تأهيل مرافق الموارد المائية، وتوسيع البنية التحتية لتوزيع المياه، وتحسين كفاءة إمدادات المياه في بلدية جنين".





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