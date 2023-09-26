الجبهة الديمقراطية تدين الاعتداء على سفارة كوبا في واشنطن

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة جمهورية كوبا في واشنطن، وأدى إلى إلحاق خسائر فادحة فيها.وقالت الديمقراطية إنها "ترى في هذا العمل الوحشي اعتداءً سافراً ليس على كوبا وسفارتها وحدها فحسب، بل على كل القوى والشعوب والأنظمة السياسية والتيارات الشعبية التي تلتقي مع كوبا في نظرتها للعالم، ودعوتها إلى العدالة الدولية، ووقف سياسة الهيمنة، والانفراد في تقرير مصير الشعوب، واللجوء إلى القوة والانقلابات العسكرية لإعادة هندسة نظمها بما يخدم مصالح الإمبريالية النهمة في العالم."وكررت الديمقراطية إدانتها لسياسة الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا وشعبها وحكومتها.وقالت: "إن مثل هذه السياسات العدوانية، تشجع قوى الإرهاب في الولايات المتحدة على ارتكاب جرائمها على غرار الجريمة العدوانية على سفارة كوبا في واشنطن".