شؤون فلسطينية

نادي الأسير يدعو لتوسيع الالتفاف الشعبي لمساندة المعتقل الإداري كايد الفسفوس

نادي الأسير يدعو لتوسيع الالتفاف الشعبي لمساندة المعتقل الإداري كايد الفسفوس
المعتقل الإداريّ كايد الفسفوس
رام الله - دنيا الوطن
دعا نائب رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، إلى ضرورة الالتفاف الشعبي لإسناد المعتقل الإداريّ كايد الفسفوس، والذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ (54) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ التعسفيّ.

وقال زغاري، إنّ معركة المعتقل الفسفوس وإن كانت في ظاهرها (فردية)، إلا أنها معركة تصب في مواجهة جريمة تستهدف المئات من أبناء شعبنا، في محاولة مستمرة من الاحتلال لتقويض الدور الفاعل لأبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال.

وأكّد الزغاري، أنّه وفي ضوء المخاطر التي تتصاعد على حياته، فإنه يتطلب من كافة المستويات السعي من أجل إنقاذه قبل فوات الأوان، خاصّة أنّ إضرابه يأتي في ظل وجود حكومة فاشية كانت قد أقدمت قبل عدة شهور، على اغتيال الشهيد الشيخ خضر عدنان.

وأشار الزغاري إلى أنّ كل المعطيات التي تحيط بقضية المعتقل الفسفوس، تؤكّد على أنّ الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة منه، وكان آخر ما أقدمت عليه إدارة السّجون، بنقله إلى زنازين سجن (عسقلان)، بدلًا من نقله إلى مستشفى (مدني)، إضافة إلى رفض الاستئناف الذي تقدم به محاميه للمطالبة بالإفراج عنه.

وشدّد الزغاري على ضرورة تحويل قضية الفسفوس إلى قضية، تفتح مجددًا الباب لوضع استراتيجية وطنية، بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، التي تصاعدت بشكل لافت وخطير منذ العام المنصرم والعام الجاري.

المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا/ الخليل، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر 2/5/2023، إداريا، هو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، كما أنه خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا.

المعتقل الفسفوس متزوج وأب لطفلة، علمًا أن كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه أربعة أشقاء آخرين معتقلين إداريا وهم: حسن (37 عامًا)، وخالد (35 عامًا)، وأكرم (39 عامًا)، وحافظ (40 عامًا).

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