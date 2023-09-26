تونس: الرئيس سعيّد يأمر بتأجيل زيارة وفد أوروبي لبلاده

رام الله - دنيا الوطنأكدت الرئاسة التونسية يوم الاثنين، بأنه تم إبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل زيارة مرتقبة لوفد من المفوضية الأوروبية إلى البلاد إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، بأمر من الرئيس، قيس سعيد.جاء ذلك وفق بيان مقتضب للرئاسة التونسية نشرته عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي أشرف عليه سعيّد.يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن حزمة مساعدات عاجلة لتونس بقيمة 127 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، وأن وفداً أوروبياً سيزور تونس الأسبوع المقبل (الجاري حاليا)"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وقال البيان: "قرر رئيس الجمهورية تكليف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل الزيارة التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى بلادنا إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين"، دون تفسير القرار.