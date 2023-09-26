بالفيديو: بلدية غزة تتحدث عن مخطط تطوير سوق "فراس" الشعبي

خاص دنيا الوطنمن المقرر أن تفتح بلدية غزة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، سوق اليرموك الشعبي، الذي سيكون بديلاً عن سوق فراس الذي جرى تفريغه بهدف تطويره بمشروع أكبر وأضخم.وأوضحت البلدية أنها اتخذت قرارها، في إطار جهودها لرفع مستوى الخدمات التجارية المقدمة لأهالي المدينة وزوارها، خاصة أن سوق فراس، يفتقد للخدمات والبنية التحتية، ولم يعد صالحا للعمل.ولفت الناطق بإسم البلدية حسني مهنا لبرنامج "استوديو الوطن" أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لضعف البنية التحتية الحالية في سوق فراس القديم والحاجة الماسة لتطويره.وأضاف مهنا خلال حديثه بأن البلدية قررت تطوير سوق فراس القديم، بشكل شامل، من خلال إقامة مشروع كبير على أرضه، مبيناً أنه سيتم عمل المخططات اللازمه للمشروع ومن ثم بدء البحث عن الممولين له.وأشار إلى أن سوق اليرموك الذي سيفتتح في الثالث من أكتوبر القادم، سيكون نموذجًا حضاريًا يحتذى به، حيث تم تجهيزه ببنية تحتية قوية تشمل توفير تيار كهربائي ومياه على مدار الساعة، بالإضافة إلى وجود محطة لتحلية المياه.وذكر أن السوق، مجهز بحراسة ليلية ومزود بكاميرات مراقبة لتأمينه من السرقات، مضيفاً أن السوق يتمتع بخدمات إضافية مثل "مواقف سيارات وخدمات تنظيف على مدار الساعة".وأوضح أن البلدية اتخذت هذا القرار بعد عقدها سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب المحلات التجارية في سوق فراس، لافتا إلى أن البلدية منحت أصحاب المحلات الراغبين بالانتقال إلى سوق اليرموك الجديد، تسهيلات كبيرة.