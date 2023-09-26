شؤون فلسطينية

بالفيديو: بلدية غزة تتحدث عن مخطط تطوير سوق "فراس" الشعبي

بالفيديو: بلدية غزة تتحدث عن مخطط تطوير سوق "فراس" الشعبي
سوق فراس
خاص دنيا الوطن
من المقرر أن تفتح بلدية غزة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، سوق اليرموك الشعبي، الذي سيكون بديلاً عن سوق فراس الذي جرى تفريغه بهدف تطويره بمشروع أكبر وأضخم.

وأوضحت البلدية أنها اتخذت قرارها، في إطار جهودها لرفع مستوى الخدمات التجارية المقدمة لأهالي المدينة وزوارها، خاصة أن سوق فراس، يفتقد للخدمات والبنية التحتية، ولم يعد صالحا للعمل.

ولفت الناطق بإسم البلدية حسني مهنا لبرنامج "استوديو الوطن" أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لضعف البنية التحتية الحالية في سوق فراس القديم والحاجة الماسة لتطويره.

وأضاف مهنا خلال حديثه بأن البلدية قررت تطوير سوق فراس القديم، بشكل شامل، من خلال إقامة مشروع كبير على أرضه، مبيناً أنه سيتم عمل المخططات اللازمه للمشروع ومن ثم بدء البحث عن الممولين له.

وأشار إلى أن سوق اليرموك الذي سيفتتح في الثالث من أكتوبر القادم، سيكون نموذجًا حضاريًا يحتذى به، حيث تم تجهيزه ببنية تحتية قوية تشمل توفير تيار كهربائي ومياه على مدار الساعة، بالإضافة إلى وجود محطة لتحلية المياه.

وذكر أن السوق، مجهز بحراسة ليلية ومزود بكاميرات مراقبة لتأمينه من السرقات، مضيفاً أن السوق يتمتع بخدمات إضافية مثل "مواقف سيارات وخدمات تنظيف على مدار الساعة".

وأوضح أن البلدية اتخذت هذا القرار بعد عقدها سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب المحلات التجارية في سوق فراس، لافتا إلى أن  البلدية منحت أصحاب المحلات الراغبين بالانتقال إلى سوق اليرموك الجديد، تسهيلات كبيرة.

 

أخبار ذات صلة

بالفيديو: بلدية غزة تتحدث عن مخطط تطوير سوق &quot;فراس&quot; الشعبي

بالفيديو: بلدية غزة تتحدث عن مخطط تطوير سوق "فراس" الشعبي

شاهد: رزق وفير للصيادين وطبق مفضل للسكان في موسم &quot;السلطعونات&quot; بغزة

شاهد: رزق وفير للصيادين وطبق مفضل للسكان في موسم "السلطعونات" بغزة

&quot;التعليم العالي&quot; تُطلق برنامجاً تدريبياً ضمن مشروع الجامعات تقود الريادة والابتكار

"التعليم العالي" تُطلق برنامجاً تدريبياً ضمن مشروع الجامعات تقود الريادة والابتكار

صور.. المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي نايف السديري

صور.. المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي نايف السديري

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس

المواصلات بغزة: رزمة تسهيلات خاصة بالمركبات والسائقين سنعلنها غداً الأربعاء

المواصلات بغزة: رزمة تسهيلات خاصة بالمركبات والسائقين سنعلنها غداً الأربعاء

الديمقراطية تُحذر من تكريس صيغة التمويل الشهري لموازنة أونروا

الديمقراطية تُحذر من تكريس صيغة التمويل الشهري لموازنة أونروا

قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;التعليم العالي&quot; تُطلق برنامجاً تدريبياً ضمن مشروع الجامعات تقود الريادة والابتكار

"التعليم العالي" تُطلق برنامجاً تدريبياً ضمن مشروع الجامعات تقود الريادة والابتكار

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس

الديمقراطية تُحذر من تكريس صيغة التمويل الشهري لموازنة أونروا

الديمقراطية تُحذر من تكريس صيغة التمويل الشهري لموازنة أونروا

فيديو.. أول سفير سعودي يصل فلسطين لتقديم نسخة من أوراق اعتماده للرئيس عباس

فيديو.. أول سفير سعودي يصل فلسطين لتقديم نسخة من أوراق اعتماده للرئيس عباس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

&quot;المنظمات الأهلية&quot; تُدين الاعتداء على أعضاء مجلس بلدية الخليل وترويع المواطنين

"المنظمات الأهلية" تُدين الاعتداء على أعضاء مجلس بلدية الخليل وترويع المواطنين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

منوعات

نيشان يسخر من ياسمين عز والصوت الشتوي.. ماذا قال؟

نيشان يسخر من ياسمين عز والصوت الشتوي.. ماذا قال؟

محمد رمضان يحتفل مع ابنته الكبرى في عيد ميلادها.. هل تشبهه؟

محمد رمضان يحتفل مع ابنته الكبرى في عيد ميلادها.. هل تشبهه؟

بفستان أصفر وخصر منحوت.. نسرين طافش تتصدّر الترند

بفستان أصفر وخصر منحوت.. نسرين طافش تتصدّر الترند

بالصور: كيم كادرشيان تصدم الجمهور بإطلالة غير متوقعة

بالصور: كيم كادرشيان تصدم الجمهور بإطلالة غير متوقعة

وسط أجواء رومانسية.. سعد لمجرد يحتفل مع زوجته بذكرى ميلادها

وسط أجواء رومانسية.. سعد لمجرد يحتفل مع زوجته بذكرى ميلادها

هل انفصل شريف منير عن زوجته لورا عماد؟

هل انفصل شريف منير عن زوجته لورا عماد؟

ماذا قال نجل عادل إمام حول وضع والده الصحي؟

ماذا قال نجل عادل إمام حول وضع والده الصحي؟

تطورات خطيرة في أزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

تطورات خطيرة في أزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

عربي

السعودية تصدر بياناً بعد مقتل عسكرييْن بحرينيين في هجوم حوثي

السعودية تصدر بياناً بعد مقتل عسكرييْن بحرينيين في هجوم حوثي

انتشار كارثي.. مئات الوفيات بحمى الضنك في السودان

انتشار كارثي.. مئات الوفيات بحمى الضنك في السودان

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي