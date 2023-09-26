شؤون فلسطينية

صور.. المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي نايف السديري

صور.. المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي نايف السديري
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية، رياض المالكي، نسخة من أوراق اعتماد  سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة السيد نايف السديري،  سفيراً مفوضاً وفوق العادة وقنصلاً عاماً في مدينة القدس، غير مقيم لدى دولة فلسطين. 

جاء ذلك خلال استقبال المالكي السفير السديري والوفد المرافق له،  في مقر الوزارة، بمدينة رام لله، اليوم الثلاثاء.

وفي بداية اللقاء، رحب المالكي بالسفير السديري في بلده فلسطين، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والاخوية المتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين.

وثمن في الوقت ذاته المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، خاصة الجهود التي بذلتها المملكة على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك، ودورها الطليعي من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا الامتين العربية والاسلامية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. 

واعتبر المالكي هذه الزيارة محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. 

من جانبه، عبر السديري عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة فلسطين وبجوده في بلده فلسطين، وحيا صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، مشيراً الى انه سيبذل قصارى جهوده لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

كما اكد على مواقف المملكة التاريخية الاخوية الصادقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الاوسط وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية. 

وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير المالكي للسفير السديري النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكداً على استعداد وجاهزية وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها للمساعدة في توفير كل ما يلزم لتسهيل مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين. 


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