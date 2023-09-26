السفير السعودي يُغرد بعد وصوله فلسطين.. ماذا قال؟

غرد السفير السعودي، لدى فلسطين، نايف السديري، اليوم الثلاثاء، عبر منصة (إكس)، وذلك بعد وقت قليل من وصوله فلسطين.

ووصل أول سفير سعودي لدى فلسطين، نايف السديري، اليوم الثلاثاء، إلى رام الله، لتقديم نسخة من أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس.





ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالزيارة التي سيقوم بها السديري لدولة فلسطين اليوم وغداً الأربعاء، وتعتبرها محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.





وثمنت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان.



