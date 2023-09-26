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شؤون فلسطينية

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس
وكيل وزارة التعليم بغزة يتفقد سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس.

وشارك في الزيارة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا، ومدير عام الشؤون الإدارية أ. رائد صالحية، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، والنائبان الفني والإداري د. إبراهيم رمضان، ود. خالد المزين.

وشملت الجولة زيارة مبنى مديرية خانيونس، ومدارس عبد الله أبو ستة الأساسية أ للبنين، وحيفا الأساسية أ للبنات، إضافة إلى عقد لقاءات موسعة مع قيادة المديرية، ورؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، وكوكبة من المعلمين.

وأعرب أبو ندى عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بالإنجازات التعليمية في مديرية خان يونس، لافتاً إلى أن هذه الجولة تأتي للاطلاع عن قرب على واقع العملية التعليمية والاستماع من الموظفين والمعلمين حول قضاياهم واحتياجاتهم  ومقترحاتهم.

وأوضح أننا سنواصل زيارات المدارس والمديريات وذلك حتى نكون على تماس دائم مع الميدان التربوي بغية التطوير والتجويد.

وتحدث أبو ندى عن مشاريع الوزارة في مجال الأبنية والبيئة المدرسية والطاقة الشمسية، إضافة إلى المشاريع الجديدة الخاصة بتحصين الجيل الفلسطيني وهي: الريادة الوطنية، والقاعدة النورانية، وغرس القيم، والداعية المقيمة.

وقدّم أبو ندى التحية لفارس الميدان وهو المعلم الفلسطيني، لافتاً إلى أننا نفتخر بمعلمينا الذين يثبتون جدارتهم في كل مكان، موضحاً أن هناك إشادة كبيرة من الكويت وقطر بالمعلمين الفلسطينيين الذين  يعملون هناك.

من جهته ثمّن حمدان هذه الزيارة الكريمة من وكيل الوزارة والوفد المرافق، وأوضح أن مديرية تعليم خان يونس تبذل الجهود الكبيرة وضمن الخطة الوزارية العامة لإحداث المزيد من التطوير والتجويد في العملية التربوية.

وخلال اللقاءات فتح باب النقاش والحوار بين قيادة الوزارة والطواقم التعليمية للاستماع لقضاياهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم.

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