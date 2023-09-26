المواصلات بغزة: رزمة تسهيلات خاصة بالمركبات والسائقين سنعلنها غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة عن رزمة تسهيلات خاصة بالمركبات والسائقين سيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة.وقال المتحدث بإسم الوزارة أنيس عرفات في حديث لإذاعة (الأقصى) إن وزارته ستعقد غداً الأربعاء، مؤتمراً صحفياً للاعلان عن رزمة تسهيلات خاصة بالمركبات والسائقين في إطار المسئولية الاجتماعية.ولفت إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن حرص الوزارة على التسهيل والتيسير على السائقين للالتزام بالنظام والقانون، ومنعا للحوادث المرورية.