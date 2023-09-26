مباشر | بلدية غزة تشرع بتطوير سوق فراس ومفترق الشجاعية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تُحذر من تكريس صيغة التمويل الشهري لموازنة أونروا

الديمقراطية تُحذر من تكريس صيغة التمويل الشهري لموازنة أونروا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تكريس صيغة التمويل على أساس شهري، نتيجة الإخفاقات التي شهدتها مؤتمرات المانحين خلال السنوات الماضية وعدم قدرتها على تأمين حل جذري للازمة المالية.

جاء ذلك بعد اعلان (أونروا) بأن ما قدم من مساهمات مالية خلال المؤتمر الذي عقد في نيويورك قبل ايام على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للامم المتحدة 86 مليون دولار لا يكفي سوى لشهر واحد، وبعدها ستطلق الوكالة نداءاتها لتغطية نفقاتها الشهرية، في تكرار لمسلسل اعتاد عليه اللاجئون منذ سنوات.

واضافت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: بالرغم من حضور 27 دولة في المؤتمر الذي عقد بدعوة من الاردن والسويد، والدعم السياسي الهام الذي حظيت به (أونروا)، الا ان عدم قدرة المجتمع الدولي عن توفير مبلغ لا يزيد عن 190 مليون دولار، كما ذكر المفوض العام للوكالة، يؤكد مرة جديدة ان الازمة سياسية وان المشكلة هي في الاستهداف الذي تتعرض له الوكالة. وإلا كيف يمكن تفسير حقيقة ان الدولة التي تستهدف الوكالة وتدعم منظمات وظيفتها الاساسية التحريض ضد وكالة الغوث، هي نفسها الاكثر تمويلا للموازنة، بل وتدعو "الدول الأخرى إلى تكثيف الجهود، وتقديم الالتزامات المالية اللازمة لتمويل أونروا"!!

وقالت: ان العجز المتكرر سنويا ناتج عن مجموعة أسباب: منها ان بعض الدول الاساسية خفضت مساهماتها المالية بذريعة اعتبارات داخلية او نتيجة دخول حالات طوارئ جديدة تنافس الاونروا مثل الاوضاع في اوكرانيا وكوارث طبيعية في اكثر من بلد (بريطانيا على سبيل المثال خفضّت مساهمتها المالية الى اقل من النصف). والثاني هو ان مساهمة الولايات المتحدة انخفضت عن الاعوام السابقة حيث وصلت قيمة مساهماتها حتى الآن نحو 296 مليون دولار مقارنة مع حوالي 344 مليون دولار عام 2022، وربما هذا يعود الى استمرار احتجاز الكونغرس الامريكي لمبلغ 75 مليون دولار لأسباب مختلفة. والثالث هو عجز مُرَحل من العام 2022 وقيمته ايضا 75 مليون دولار.

إن "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تدعو القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الى تغيير نمط التعاطي مع الوكالة التي تتعرض لاستهداف بات يشكل خطورة على اكثر من عنوان وطني، ويتطلب مواقف واستراتيجيات تتجاوز صيغ الشكوى والتذلل امام العواصم الغربية. 

وتدعو ايضا الى الشراكة في صياغة الموقف الوطني المطلوب من التغييرات التدريجية التي تطرأ على خدمات الوكالة، تحت عناوين مخادعة تصب كلها في خانة اضعاف وكالة الغوث وجعلها اسما بلا اي مضمون.

أخبار ذات صلة

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس

المواصلات بغزة: رزمة تسهيلات خاصة بالمركبات والسائقين سنعلنها غداً الأربعاء

المواصلات بغزة: رزمة تسهيلات خاصة بالمركبات والسائقين سنعلنها غداً الأربعاء

الديمقراطية تُحذر من تكريس صيغة التمويل الشهري لموازنة أونروا

الديمقراطية تُحذر من تكريس صيغة التمويل الشهري لموازنة أونروا

قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

إعلام إسرائيلي: جولة التصعيد المقبلة مع غزة مسألة وقت فقط

إعلام إسرائيلي: جولة التصعيد المقبلة مع غزة مسألة وقت فقط

فيديو.. أول سفير سعودي يصل فلسطين لتقديم نسخة من أوراق اعتماده للرئيس عباس

فيديو.. أول سفير سعودي يصل فلسطين لتقديم نسخة من أوراق اعتماده للرئيس عباس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

المجلس الثوري لحركة فتح يؤكد عقد المؤتمر العام الثامن في 17 ديسمبر

المجلس الثوري لحركة فتح يؤكد عقد المؤتمر العام الثامن في 17 ديسمبر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد سير العملية التعليمية في مديرية خانيونس

الديمقراطية تُحذر من تكريس صيغة التمويل الشهري لموازنة أونروا

الديمقراطية تُحذر من تكريس صيغة التمويل الشهري لموازنة أونروا

&quot;المنظمات الأهلية&quot; تُدين الاعتداء على أعضاء مجلس بلدية الخليل وترويع المواطنين

"المنظمات الأهلية" تُدين الاعتداء على أعضاء مجلس بلدية الخليل وترويع المواطنين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة والقدس

مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة والقدس

صور.. جامعة النجاح الوطنية تحتفل بتخريج طلبة الفصل الصيفي من الفوج الـ 43

صور.. جامعة النجاح الوطنية تحتفل بتخريج طلبة الفصل الصيفي من الفوج الـ 43

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

منوعات

محمد رمضان يحتفل مع ابنته الكبرى في عيد ميلادها.. هل تشبهه؟

محمد رمضان يحتفل مع ابنته الكبرى في عيد ميلادها.. هل تشبهه؟

بفستان أصفر وخصر منحوت.. نسرين طافش تتصدّر الترند

بفستان أصفر وخصر منحوت.. نسرين طافش تتصدّر الترند

بالصور: كيم كادرشيان تصدم الجمهور بإطلالة غير متوقعة

بالصور: كيم كادرشيان تصدم الجمهور بإطلالة غير متوقعة

وسط أجواء رومانسية.. سعد لمجرد يحتفل مع زوجته بذكرى ميلادها

وسط أجواء رومانسية.. سعد لمجرد يحتفل مع زوجته بذكرى ميلادها

هل انفصل شريف منير عن زوجته لورا عماد؟

هل انفصل شريف منير عن زوجته لورا عماد؟

ماذا قال نجل عادل إمام حول وضع والده الصحي؟

ماذا قال نجل عادل إمام حول وضع والده الصحي؟

تطورات خطيرة في أزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

تطورات خطيرة في أزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

عربي

السعودية تصدر بياناً بعد مقتل عسكرييْن بحرينيين في هجوم حوثي

السعودية تصدر بياناً بعد مقتل عسكرييْن بحرينيين في هجوم حوثي

انتشار كارثي.. مئات الوفيات بحمى الضنك في السودان

انتشار كارثي.. مئات الوفيات بحمى الضنك في السودان

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي