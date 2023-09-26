إعلام إسرائيلي: جولة التصعيد المقبلة مع غزة مسألة وقت فقط





رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن كل المؤشرات الحالية، تدل على أن جولة التصعيد المقبلة مع قطاع غزة "هي مسألة وقت فقط".وأوضحت القناة، أن "إطلاق الصواريخ التجريبية نحو البحر، وإطلاق البالونات الحارقة، واستمرار التوترات والأحداث عند السياج، والتي يتخللها إطلاق نار نحو القوات وتفجير عبوات، كل هذه الدلائل على الأرض تشير إلى أننا نتجه نحو صراع جديد مع غزة".وأشارت إلى أن "سكان غلاف غزة بدأوا بالفعل بإغلاق نوافذ الغرف المحصنة ليلاً، ويستعدون لمغادرة المنطقة في حالة بدء جولة قتال جديدة".ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، مظاهرات جماهيرية يومية، نصرة للمسجد الأقصى، فيما تعتدي قوات الاحتلال على الشبان المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وإصابات بجراح مختلفة.كما يستهدف الاحتلال نقاط للضبط الميداني شرق القطاع، على مدار الأيام الماضية، ويواصل إغلاق لليوم الـ 12 على التوالي أمام العمال، رداً على المظاهرات.