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شؤون فلسطينية

فيديو.. أول سفير سعودي يصل فلسطين لتقديم نسخة من أوراق اعتماده للرئيس عباس

فيديو.. أول سفير سعودي يصل فلسطين لتقديم نسخة من أوراق اعتماده للرئيس عباس
السفير السديري خلال اجتماع مع الشيخ وفرج والخالدي
رام الله - دنيا الوطن
وصل أول سفير سعودي لدى فلسطين، نايف السديري، اليوم الثلاثاء، إلى رام الله، لتقديم نسخة من أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالزيارة التي سيقوم بها السديري لدولة فلسطين اليوم وغداً الأربعاء، وتعتبرها محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. 

وثمنت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، قال أمس الاثنين، إن السفير السديري سيقدم أوراق اعتماده أمام الرئيس محمود عباس خلال أيام.

وأوضح في تغريدة عبر منصة (إكس) تويتر سابقاً: "نرحب بسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين الذي سيقدم خلال ايام أوراق اعتماده الرسمية امام فخامة الرئيس محمود عباس".

وكانت وكالة (رويترز) قالت إن من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس هذا الأسبوع بوفد سعودي في الضفة الغربية، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

ونقلت عن مسؤول فلسطيني لم تكشف عن هويته، إن السديري، الذي تم تعيينه سفيرا غير مقيم لدى الفلسطينيين، سيرأس الوفد.

وتسلم مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي في الـ 12 من آب/أغسطس الماضي نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيراً مفوضاً وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة بالقدس، على أن يصار إلى تسليم أوراق الاعتماد الأصلية للرئيس عباس.
جاء ذلك خلال استقبال الخالدي، السفير نايف السديري، اليوم السبت، بمقر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الخالدي عقب اللقاء: "نرحب بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

 


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