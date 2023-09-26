السعودية تصدر بياناً بعد مقتل عسكرييْن بحرينيين في هجوم حوثي





وشدد على "رفض قيادة القوات المشتركة للتحالف للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).



من جهتها، قالت قوة دفاع البحرين، إن "ذلك العمل الإرهابي الغادر، جرى أثناء قيام جماعة أنصار الله اليمنية، بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".



يأتي ذلك، بعد أيام من عودة الوفد المفاوض لجماعة (أنصار الله) الحوثية برئاسة محمد عبد السلام، إلى صنعاء، بعد عقد مفاوضات استمرت خمسة أيام، مع المسؤولين السعوديين في الرياض، بحضور وفد من المكتب السلطاني العُماني.





رام الله - دنيا الوطنأعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها "للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة"، والذي أسفر عن مقتل عسكريين بحرينيين وإصابة آخرين.وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، وقوف المملكة وتضامنها التام مع مملكة البحرين، مجددة موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين، ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.وكانت قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، أعلنت أمس الاثنين، عن مقتل ضابط وضابط صف وإصابة عدد آخر من القوات البحرينية المشاركة في العمليات على الحدود الجنوبية للسعودية.وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح اليوم من بعض العناصر التابعة لأنصار الله، باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي".وأضاف المالكي، أن "الأعمال العدائية الحوثية الشهر الماضي شملت استهداف محطة كهرباء ومركز شرطة بالمنطقة الحدودية"، مؤكداً أن "مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل".