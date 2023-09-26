مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يشار إلى أن 351 مستوطنا اقتحموا الأقصى يوم أمس، على شكل مجموعات، فيما منعت قوات الاحتلال المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى من الصلاة والتواجد عند أبوابه.