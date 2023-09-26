عاجل

  • قوات الاحتلال تعتقل حارس المسجد الأقصى شاهر الرازم من أمام مصلى باب الرحمة

مباشر | بلدية غزة تشرع بتطوير سوق فراس ومفترق الشجاعية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يشار إلى أن 351 مستوطنا اقتحموا الأقصى يوم أمس، على شكل مجموعات، فيما منعت قوات الاحتلال المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى من الصلاة والتواجد عند أبوابه.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

المجلس الثوري لحركة فتح يؤكد عقد المؤتمر العام الثامن في 17 ديسمبر

المجلس الثوري لحركة فتح يؤكد عقد المؤتمر العام الثامن في 17 ديسمبر

ملحم: العمل جارٍ مع شركة مصرية لبدء استخراج الغاز من حقل &quot;غاز غزة&quot;

ملحم: العمل جارٍ مع شركة مصرية لبدء استخراج الغاز من حقل "غاز غزة"

&quot;المنظمات الأهلية&quot; تُدين الاعتداء على أعضاء مجلس بلدية الخليل وترويع المواطنين

"المنظمات الأهلية" تُدين الاعتداء على أعضاء مجلس بلدية الخليل وترويع المواطنين

حصيلة حوادث السير في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة والقدس

مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة والقدس

مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة والقدس

صور.. جامعة النجاح الوطنية تحتفل بتخريج طلبة الفصل الصيفي من الفوج الـ 43

صور.. جامعة النجاح الوطنية تحتفل بتخريج طلبة الفصل الصيفي من الفوج الـ 43

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طقس فلسطين: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

طقس فلسطين: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

نابلس: مقتل شاب إثر تعرضه إلى إطلاق نار

نابلس: مقتل شاب إثر تعرضه إلى إطلاق نار

حماس تعقب على قصف الاحتلال لمراصد تابعة للمقاومة في غزة

حماس تعقب على قصف الاحتلال لمراصد تابعة للمقاومة في غزة

منوعات

هل انفصل شريف منير عن زوجته لورا عماد؟

هل انفصل شريف منير عن زوجته لورا عماد؟

ماذا قال نجل عادل إمام حول وضع والده الصحي؟

ماذا قال نجل عادل إمام حول وضع والده الصحي؟

تطورات خطيرة في أزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

تطورات خطيرة في أزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

عربي

السعودية تصدر بياناً بعد مقتل عسكرييْن بحرينيين في هجوم حوثي

السعودية تصدر بياناً بعد مقتل عسكرييْن بحرينيين في هجوم حوثي

انتشار كارثي.. مئات الوفيات بحمى الضنك في السودان

انتشار كارثي.. مئات الوفيات بحمى الضنك في السودان

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي