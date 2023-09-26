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شاهد: شرطة دبي تكشف تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاغون عالمياً

شاهد: شرطة دبي تكشف تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاغون عالمياً
أطلق على عملية الإحباط عملية "ستورم"
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شرطة دبي، الاثنين، عن تفاصيل الإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم، في عملية اُطلق عليها "ستورم".

وكان سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، قد أعلن قبل نحو أسبوعين، أنه تم إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاغون المخدرة موزعة في خمس حاويات، لافتاً إلى أن قيمتها السوقية تجاوزت (ثلاثة مليارات درهم إماراتي).

وذكر حينها، أن شرطة دبي تمكنت من "إلقاء القبض على ستة من أفراد العصابة في حالة تلبس، وضبط 86 مليوناً و20 ألف قرص كبتاغون، تزن 13 طناً و763 ألفاً و200 كيلوغرام".

وقالت شرطة دبي، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة (إكس)، المعروفة بـ(تويتر) سابقاً، الاثنين، إن "العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاغون بطريقة مبتكرة بداخل 651 باباً صنعت بحرفية من الحديد السميك والخشب، وفي داخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الغراليك والخشب غالي الثمن".

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكشف عن طريقة إخفاء المواد المخدرة، واستطاعت التعرف على مسار نقل الحاويات التي تحمل الأقراص، وصولاً إلى ضبط المتورطين في محاولة التهريب.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق، عبد الله خليفة المري، إن عملية "ستورم" تعتبر واحدة من أهم العمليات التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي، وفق صحيفة (الخليج).


 




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