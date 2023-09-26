المجلس الثوري لحركة فتح يؤكد عقد المؤتمر العام الثامن في 17 ديسمبر
قرر المجلس الثوري لحركة فتح، عقد المؤتمر العام الثامن للحركة في الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر المقبل لعام 2023
وكان الرئيس محمود عباس قدم مقترحاً خلال اجتماع للمجلس الثوري أواخر الشهر الماضي، بعقد المؤتمر العام الثامن للحركة في هذا الموعد.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، إن المجلس الثوري في انعقاد دائم ومستمر بكافة أعضائه سواء أمانة السر أو الأعضاء المتواجدين داخل الأراضي الفلسطينية، لمتابعة كافة الملفات التي أقرها المجلس الثوري في دورته الأخيرة.
وأضاف في تصريح خاص لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن على رأس هذه القضايا التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العام الثامن في 17 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن اللجان التحضيرية لمؤتمرالثوري في حالة انعقاد مستمر لمتابعة عملها بشأن مجريات المؤتمر الثامن للحركة.
وأوضح نصر الله بأن دورة أخرى ستعقد للمجلس الثوري في الـ 16 من تشرين الثاني/نوفمبر القادم للاطلاع على مجريات عقد المؤتمر الثامن للحركة.
وكان نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، قال إن قرار المجلس الثوري لحركة فتح بالإجماع، عقد المؤتمر العام الثامن للحركة، هو استحقاق وطني ومهم.
وأضاف أن هناك لجنة تحضيرية ولجانا منبثقة عنها، ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة، من أجل التحضير لعقد المؤتمر.
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