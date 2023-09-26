المجلس الثوري لحركة فتح يؤكد عقد المؤتمر العام الثامن في 17 ديسمبر

وأوضح نصر الله بأن دورة أخرى ستعقد للمجلس الثوري في الـ 16 من تشرين الثاني/نوفمبر القادم للاطلاع على مجريات عقد المؤتمر الثامن للحركة.



وكان نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، قال إن قرار المجلس الثوري لحركة فتح بالإجماع، عقد المؤتمر العام الثامن للحركة، هو استحقاق وطني ومهم.



