لبيد: نتنياهو يُمارس التحريض





وقالَ لبيد: "إنَ نتنياهو يمارسُ التحريض بدلا من محاولتِه تهدئةَ الخواطر"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكان نتنياهو وجهَ أصابع الاتهام إلى المحتجينَ اليساريين الذين منعوا اقامةَ الصلاة، وقال إنهم "مارسوا أعمالِ شَغب ضد مصلينَ يهود"، وفق تعبيره.





جاء ذلك بعد اتهام نتنياهو لنشطاءَ يسار متطرفين، بالصِدامات التي وقعت خلال يوم الغفران في تل ابيب وأماكن أخرى، على خلفيةِ إقامةِ إحدى الصلوات من خلالِ الفصل بين الجنسيْن بخلاف قرارِ المحكمة العليا.