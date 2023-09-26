ملحم: العمل جارٍ مع شركة مصرية لبدء استخراج الغاز من حقل "غاز غزة"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، اليوم الثلاثاء، إن العمل جارٍ لبدء استخراج الغاز من حقل "غاز غزة"، وذلك من خلال شركة مصرية.وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه يجب أن تكون هناك مشاريع استراتيجية، لأن قطاع غزة يعاني من عجز يصل إلى 60% من إمدادات الطاقة.و"المشروع الاستراتيجي الأكبر هو تمديد خطوط الغاز إلى قطاع غزة، لتزويد القطاع بالغاز الطبيعي لتحويل المحطة للعمل بالغاز وهذا سيزيد من كمية الطاقة المنتجة"، حسب ما ذكر رئيس سلطة الطاقة.وتابع: بأن هناك إمكانية لتوسعة المحطة وهذا ما سيؤدي إلى وصول المحطة إلى 500 ميجا وات مما يشكل حل جذري لأزمة الكهرباء في غزة.وأكد ملحم أنه منذ اكتشاف حقل الغاز في العام 1999، فإن المعيق الوحيد للمشروع هو الاحتلال الإسرائيلي بعدم المساح بالعمل عليه وتطويره او حتى مد أنابيب الغاز.