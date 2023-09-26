تحديد موعد جلسة استماع.. محاولات من الحزب الجمهوري لعزل جو بايدن

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تعقد يوم الخميس المقبل، جلسة الاستماع الأولى بشأن التحقيق في عزل الرئيس الأميركي، جو بايدن.جاء ذلك وفق ما أعلن رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة في مجلس النواب الأميركي، العضو من الحزب الجمهوري من ولاية "كنتاكي"، جيمس كومر.وقال كومر، إن لجنة الرقابة بمجلس النواب ستقدم هذا الأسبوع الأدلة التي تم الكشف عنها حتى الآن وتستمع إلى خبراء قانونيين وماليين حول الجرائم التي ربما ارتكبها بايدن عندما جلبوا الملايين على حساب المصالح الأميركية، بحسب ما نقل موقع (العربية).وكان بايدن قد علّق على التحقيق الذي يرمي إلى عزله، بالقول: "يريدون عزلي لأنهم يرغبون في إغلاق الحكومة"، مضيفاً: "لا أركز على قضية عزلي وأتعامل مع القضايا التي تؤثر على الشعب الأميركي".بدوره ندّد البيت الأبيض بما اعتبره مزاعم "لا أساس لها" تنطوي على اتّهامات للرئيس الأميركي بارتكاب مخالفات.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار "لقد أمضوا العام كلّه بالتحقيق بشأن الرئيس ولم يعثروا على أيّ دليل، لا شيء على الإطلاق على أنّه ارتكب أيّ سوء"، وتابعت: "ذلك لأنّ الرئيس لم يرتكب أي سوء".ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب الرئيس الديمقراطي بـ"الكذب" على الشعب الأميركي بشأن تورطه في قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج.