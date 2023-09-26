مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة والقدس





كما داهمت القوات العديد من منازل المواطنين في البلدة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني.



وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين خلال مداهمتها بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بلدة العيسوية.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق الغاوي، وقريبه عدنان الغاوي، من أحد شوارع البلدة.



واندلعت مواجهة عنيفة في بلدة العيسوية، تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة، والقنابل الصوتية الحارقة تجاه الفلسطينيين، واعتدت قوات الاحتلال على المنازل والسيارات، برشها بالمياه العادمة.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عدداً من المواطنين، خلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق من محافظة رام الله والبيرة، وفي نابلس والخليل، وقامت بعمليات تمشيط في مناطق بجنين دون أن يبلغ عن اعتقالات.واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خراباً، وذلك بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات.واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، أربعة شبان من سكان بلدة سلواد قضاء رام الله، وهم: موسى النجار، وعز الناطور، وبلال زغلول، وقسام الصيفي.