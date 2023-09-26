شؤون فلسطينية

مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة والقدس

مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة والقدس
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عدداً من المواطنين، خلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق من محافظة رام الله والبيرة، وفي نابلس والخليل، وقامت بعمليات تمشيط في مناطق بجنين دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خراباً، وذلك بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، أربعة شبان من سكان بلدة سلواد قضاء رام الله، وهم: موسى النجار، وعز الناطور، وبلال زغلول، وقسام الصيفي.

 كما داهمت القوات العديد من منازل المواطنين في البلدة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين خلال مداهمتها بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بلدة العيسوية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق الغاوي، وقريبه عدنان الغاوي، من أحد شوارع البلدة.

واندلعت مواجهة عنيفة في بلدة العيسوية، تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة، والقنابل الصوتية الحارقة تجاه الفلسطينيين، واعتدت قوات الاحتلال على المنازل والسيارات، برشها بالمياه العادمة.

أخبار ذات صلة

حصيلة حوادث السير في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة والقدس

مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة والقدس

صور.. جامعة النجاح الوطنية تحتفل بتخريج طلبة الفصل الصيفي من الفوج الـ 43

صور.. جامعة النجاح الوطنية تحتفل بتخريج طلبة الفصل الصيفي من الفوج الـ 43

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طقس فلسطين: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

طقس فلسطين: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

نابلس: مقتل شاب إثر تعرضه إلى إطلاق نار

نابلس: مقتل شاب إثر تعرضه إلى إطلاق نار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين الثلاثاء

طقس فلسطين: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

طقس فلسطين: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

حماس تعقب على قصف الاحتلال لمراصد تابعة للمقاومة في غزة

حماس تعقب على قصف الاحتلال لمراصد تابعة للمقاومة في غزة

تنويه من هيئة المعابر بخصوص عمل معبر بيت حانون يوم الثلاثاء

تنويه من هيئة المعابر بخصوص عمل معبر بيت حانون يوم الثلاثاء

الاحتلال يقرر تمديد إغلاق معبر بيت حانون

الاحتلال يقرر تمديد إغلاق معبر بيت حانون

وزير الداخلية يعقد اجتماعات أمنية وعشائرية في محافظة الخليل

وزير الداخلية يعقد اجتماعات أمنية وعشائرية في محافظة الخليل

الشعبيّة تطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على عضو مجلس بلدي الخليل

الشعبيّة تطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على عضو مجلس بلدي الخليل

&quot;مجلس أوقاف القدس&quot; يستنكر اقتحام متطرفين يهود مقبرة باب الرحمة

"مجلس أوقاف القدس" يستنكر اقتحام متطرفين يهود مقبرة باب الرحمة

منوعات

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

بعد طردها من بيكيه.. شاكيرا تعوّض مربية أطفالها بمبلغ خيالي وأغنية

بعد طردها من بيكيه.. شاكيرا تعوّض مربية أطفالها بمبلغ خيالي وأغنية

ياسمين صبري تكشف سراً عن أحد تمارينها الرياضية: &quot;بتخلي الست زي الحصان&quot;

ياسمين صبري تكشف سراً عن أحد تمارينها الرياضية: "بتخلي الست زي الحصان"

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

عربي

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

مصر: الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

مصر: الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري