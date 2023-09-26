ارتفاع مستمر بمعدلات الإصابة.. 200 ألف لقاح كورونا مطورة تصل إسرائيل الليلة





ووفق القناة فقد تم تطوير الـ 200 ألف لقاح للفيروس، والتي ستصل لتتناسب مع طفرات متحور "أوميكرون" الجديدة، بسبب الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بالمرض وارتفاع الحالات الحرجة في إسرائيل.





بحسب وزارة الصحة الإسرائيلي، يوصى في البداية بالتطعيم لمن تزيد أعمارهم عن (60 عاماً) فما فوق.





رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الشحنة الأولى من لقاحات (كورونا) الجديدة من شركة "موديرنا"، ستصل الليلة إلى إسرائيل.