شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

طقس فلسطين: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس فلسطين اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين غدا الأربعاء صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون طقس فلسطين حارا صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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