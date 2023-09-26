طقس فلسطين: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكوناليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكونصافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكونغدا الأربعاء صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الخميس، يكونحارا صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والجمعة، يكونصافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.