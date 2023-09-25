حماس تعقب على قصف الاحتلال لمراصد تابعة للمقاومة في غزة

رام الله - دنيا الوطنعقب المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، مساء اليوم الإثنين، على القصف الإسرائيلي لنقاط ومراصد تابعة للمقاومة في غزة .وقال قاسم في تصريح له إن "القصف الصهيوني على نقاط للمقاومة في قطاع غزة، لن يوقف نضالنا ضد الاحتلال الصهيوني ومواجهة حربه الدينية على مقدساتنا".‏وأضاف "شعبنا ومقاومته سيواصل دعمه واسناده لكل الفعل النضالي في كل الساحات باعتباره حق طبيعي ضد سياسات الاحتلال في تهويد الأقصى وجرائمه في الضفة الغربية وحصاره لغزة".وسبق أن قصفت قوات الاحتلال مرصدين للمقاومة شرق مدينة غزة، مساء اليوم، بالتزامن مع قمع تظاهرات غاضبة قرب الحدود الشرقية.وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال، قصفت مرصدين للمقاومة، شرق مدينة، في حين لم يبلغ عن وقوع إصابات.