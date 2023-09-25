تنويه من هيئة المعابر بخصوص عمل معبر بيت حانون يوم الثلاثاء

وسبق أن قررت سلطات الاحتلال، تمديد إغلاق معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، حتى إشعار آخر.



وأفادت (قناة كان) أن الحكومة قررت تمديد إغلاق معبر بيت حانون والذي أغلق قبل أسبوع بحجة الأعياد اليهودية، واستمر إغلاقه بسبب المظاهرات التي تشهدها حدود قطاع غزة الشرقية.



وأضافت القناة أن قرار تمديد إغلاق المعبر جاء بسبب ما شهدته المناطق الحدودية للقطاع من مظاهرات بالإضافة لعودة البالونات الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي، خلال الأيام الماضية، وبزعم الأعياد اليهودية.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الاثنين، تنويهاً هاماً بخصوص عمل معبر بيت حانون شمال القطاع.وأوضحت الهيئة أن معبر بيت حانون سيعمل غداً الثلاثاء بشكل جزئي للسفر للحالات الإنسانية فيما لا يزال الاحتلال مستمر في منع العمال من السفر .ولفتت هيئة المعابر إلى أن عمل المعبر سيكون بشكل طبيعي للوصول لجميع الفئات.