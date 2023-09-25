الاحتلال يقرر تمديد إغلاق معبر بيت حانون

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، تمديد إغلاق معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، حتى إشعار آخر.وأفادت (قناة كان) أن الحكومة قررت تمديد إغلاق معبر بيت حانون والذي أغلق قبل أسبوع بحجة الأعياد اليهودية، واستمر إغلاقه بسبب المظاهرات التي تشهدها حدود قطاع غزة الشرقية.وأضافت القناة أن قرار تمديد إغلاق المعبر جاء بسبب ما شهدته المناطق الحدودية للقطاع من مظاهرات بالإضافة لعودة البالونات الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي، خلال الأيام الماضية، وبزعم الأعياد اليهودية.