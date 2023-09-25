الشعبيّة تطالب بالتحقيق في حادثة الاعتداء على عضو مجلس بلدي الخليل

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم الاثنين، حادثة إطلاق النار التي تعرّض لها عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح يوم أمس، ما أدّى إلى إصابته بعدّة رصاصات في قدمه.ودعت الشعبيّة في تصريحٍ لها، لفتح تحقيقٍ عاجلٍ في هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها مجموعة خارجة عن الصف الوطني وتقديم مقترفيها إلى يد العدالة والقانون بأسرع وقتٍ ممكن حفاظًا على السلم الأهلي والمجتمعي.وحذّرت الجبهة، من تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة وآثارها على المجتمع الفلسطيني، مطالبةً بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم ، وبحق كل من يسلك طريق إشاعة الفوضى والفلتان ، خاصةً وأن شعبنا يواجه عدواناً شاملاً يتطلب أعلى وحدة وتماسك في مواجهته.