شؤون فلسطينية

"مجلس أوقاف القدس" يستنكر اقتحام متطرفين يهود مقبرة باب الرحمة

"مجلس أوقاف القدس" يستنكر اقتحام متطرفين يهود مقبرة باب الرحمة
اقتحام متطرفين يهود مقبرة باب الرحمة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس اقتحام مجموعة من المتطرفين اليهود أمس مقبرة باب الرحمة على السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك مقابل مصلى باب الرحمة من الخارج وتدنيسها، والدوس بأقدامهم والرقص فوق قبور أموات المسلمين بحماية معززة من شرطة الاحتلال، "في مشهد يعكس روحا عدائية ضد مقبرة تمثل تاريخ وحضارتنا الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك وفي عموم المدينة المقدسة".

كما استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في بيان، اليوم الإثنين، كافة الإجراءات الشرطية والعسكرية الاحتلالية المستجدة في الفترة الأخيرة في محيط المسجد الأقصى المبارك وبداخله، بما فيها اقتحامات المتطرفين اليهود التي استباحت كل المحرمات الدينية والقانونية، مضيفا أن الإجراءات القمعية المدانة على أبواب المسجد الأقصى المبارك تجاوزت كل الحدود من ممارسة التدقيق الأمني التعسفي واحتجاز البطاقات الشخصية لكافة المصلين المتوجهين إلى رحاب المسجد الأقصى المبارك، ومنع الشباب من الدخول إلى مسجدهم دون أي وجه حق وبصورة مقيتة، في انتهاك لحرمة وقداسة ورسالة هذا المسجد الإسلامي بكل ما يحمله من قيمة في نفوس أبناء الأمة الإسلامية.

وأكد أن الوصاية الهاشمية المباركة على المسجد الأقصى المبارك تمثل بحد ذاتها صمام أمان للحفاظ على المسجد الأقصى المبارك كامل الحرم القدسي الشريف كمسجد إسلامي، وللمسلمين وحدهم حق إدارته وصيانته وممارسة شعائرهم وصلواتهم فيه، بالإضافة إلى كافة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وجدد دعوته إلى حكومات العالم الإسلامي كافة لدعم وترسيخ هذه الوصاية ورفدها بكافة أوجه الدعم السياسي المطلوب لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وشدد على أنه لا يمكن القبول بمثل هذه الإجراءات التعسفية بحجة الأعياد اليهودية، التي ليس لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتاريخ وواقع ورسالة المسجد الأقصى المبارك، "فمجرد ربط هذه المناسبات بمسجد إسلامي أصيل يمثل لنا بحد ذاته اعتداء وانتهاكا صارخا بحقه كمسجد إسلامي، بكل ساحاته ومرافقه ومصلياته وطرقاته ومداخله وكامل مساحته البالغة 144 دونما".

واعتبر المجلس هذه الإجراءات كافة مدخلا لزعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مطالبا شرطة الاحتلال وكافة مؤسساته بضرورة وقف جميع الممارسات والانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى وإنهاء كافة المظاهر المسلحة والحشودات العسكرية على أبوابه وداخل ساحاته، التي تحرم آلاف المصلين من ممارسة حقهم الطبيعي في تأدية شعائرهم وصلواتهم في مسجدهم، والتوقف عن هذه المشاهد التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين في أنحاء العالم.

أخبار ذات صلة

&quot;مجلس أوقاف القدس&quot; يستنكر اقتحام متطرفين يهود مقبرة باب الرحمة

"مجلس أوقاف القدس" يستنكر اقتحام متطرفين يهود مقبرة باب الرحمة

البرغوثي يطلع على الدمار الذي سببه الاحتلال لمخيم نور شمس

البرغوثي يطلع على الدمار الذي سببه الاحتلال لمخيم نور شمس

حماس: تجدد الاقتحامات للأقصى لن يفلح في تغيير هوية القدس

حماس: تجدد الاقتحامات للأقصى لن يفلح في تغيير هوية القدس

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

الاحتلال يقمع مظاهرات ويقصف مراصد للمقاومة شرق غزة

الاحتلال يقمع مظاهرات ويقصف مراصد للمقاومة شرق غزة

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

جامعة الأزهر تقرر استئناف الدراسة في مرافقها

جامعة الأزهر تقرر استئناف الدراسة في مرافقها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرغوثي يطلع على الدمار الذي سببه الاحتلال لمخيم نور شمس

البرغوثي يطلع على الدمار الذي سببه الاحتلال لمخيم نور شمس

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

النائب زعارير: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من الفلتان والفوضى في الخليل

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

مركز العودة: الحصار يحرم الشباب بغزة من العمل والتنمية

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

انتخاب لانا نزال نقيباً لموظفي الخدمات الصحية في فلسطين

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

الرجوب يلتقي نائب وزير الشباب والرياضة الصيني

فهد سليمان: مدعون لتنظيم نضالنا في أوروبا لإعلاء روايتنا وكسب أوسع تأييد لحقوق شعبنا

فهد سليمان: مدعون لتنظيم نضالنا في أوروبا لإعلاء روايتنا وكسب أوسع تأييد لحقوق شعبنا

الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

شاهد بالصور: بلدية غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مشروع تطوير مفترق الشجاعية

شاهد بالصور: بلدية غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن مشروع تطوير مفترق الشجاعية

منوعات

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

ياسمين صبري توضّح سر الطائرات الخاصة التي تركبها بشكل دائم

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

أصالة نصري تصدم جمهورها بحذف جميع صورها عن (إنستغرام)

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

ندى الكامل تتصدّر الترند بفستان مكشوف ومكياج صاخب

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بإطلالة أنثوية ساحرة

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

ميرهان حسين تبهر الجمهور بفستان يُظهر خصرها المنحوت

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

الظهور الأول لـ ابنة أحمد سعد ويعلّق: بحبك جداً يا روح قلب أبوكي

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

فيديو: وصلة رقص جريئة لـ رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

بعد طردها من بيكيه.. شاكيرا تعوّض مربية أطفالها بمبلغ خيالي وأغنية

بعد طردها من بيكيه.. شاكيرا تعوّض مربية أطفالها بمبلغ خيالي وأغنية

ياسمين صبري تكشف سراً عن أحد تمارينها الرياضية: &quot;بتخلي الست زي الحصان&quot;

ياسمين صبري تكشف سراً عن أحد تمارينها الرياضية: "بتخلي الست زي الحصان"

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

هيفاء وهبي تشعل منصات التواصل بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها

عربي

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة.. تعرف على تفاصيلها

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

فلسطين تشارك في مؤتمر الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الأردن: وزراء الحكومة يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار ليبيا

الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار ليبيا